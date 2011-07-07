Сирий часник - ворог герпесу і грибка

Свіжий сирий часник допомагає справитися з багатьма мікробами, включаючи збудників герпесу, звичайної застуди, грипу, вітрянки, шкірних захворювань, хвороб горла, холери, грибків і глистів. Ви можете застосовувати сік свіжого часнику як зовнішній засіб або приймати його всередину (2— 3 зубчики, можна в подрібненому вигляді, як добавка до салату, супу і т. п.).

Часник також активізує імунну систему і допомагає організму справлятися з хронічними і гострими недугами. З цією метою можна приймати часник у будь-якому вигляді, у тому числі і у вигляді препаратів, виготовлених з нього.

Часник також сприяє пониженню рівня холистеролу в крові. Поки у медиків немає повної упевненості, що в цьому відношенні препарати не поступаються свіжому часнику.

Не дивлячись на безперечну популярність часнику, деяким людям його вживати протипоказано. Близько 5 відсотків населення страждає розладом печінки, при якому деякі компоненти часнику викликають нудоту.

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