Як “совеня” зробити “жайворонком”

Нерідко так буває: дитина пізно лягає і пізно встає. Але попереду чекають дитсадок, школа. Та і взагалі все наше життя орієнтоване на «жайворонка». Чи можна перетворити нічного птаха на ранню пташку?

Сомнологи (лікарі, що займаються профілактикою і лікуванням порушень сну) категорично проти перенавчання «сов» в «жайворонків» і навпаки. Вони вважають, що це довгий і болісний процес. Люди, що живуть не в своєму ритмі, частіше хворіють, швидше втомлюються і схильні до депресії.

Японські дослідники вважають, що всьому провиною ген, що викликає синдром спадкової тривалої фази сну. А психологи знають, що у людей, зокрема дітей, є біологічна схильність, свої особливості темпераменту і специфіка регуляції різних процесів в організмі.

– «Сов» можна привчити до раннього підйому, але як тільки з`явиться можливість – почнуться канікули або ще якась перерва в навчанні, ваша дитина все одно достатньо швидко повернеться до своєї біологічної природи, – розповідає «Співбесідникові» дитячий психолог Ірина Млодік. – До того ж «сови» завжди активніше відчуватимуть себе увечері. Але завантажувати «совеня» увечері уроками теж не варто”.

Поступово зрушити графік малюка на декілька годин можна влітку – час, коли дитину краще починати готувати до садка і школи.

sobesednik.ru