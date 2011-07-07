Шкірка граната - чудовий протипроносний засіб

Гранат – одна з якнайдавніших рослин, використовуваних як в народній, так і в науковій медицині. Кора гілок і коріння дерева – чудовий протиглистовий засіб, а відвар шкірки має терпкість, тому кріпить шлунок.

Відвар квіток у вигляді припарок допомагає при запаленні шкіри, прийнятий же всередину настій здатний заспокоїти шлункові болі.

У аравійській медицині змішують насіння граната з насінням опійного маку. Цей засіб вважається ефективним при дизентерії, проносі і кашлі. Насіння граната чудово стимулює апетит, а також застосовуються у випадках водянки, жовтяниці, грудного болю.

Сік насіння вживають як полоскання при запаленні горла і порожнини рота. Ним же змочують опіки, посипаючи зверху порошок з сухої шкірки плоду.

Слід відмітити, що кора і коріння граната отруйні! Можливе отруєння при передозуванні.

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