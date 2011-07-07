У Південній Кореї дозволили лікування інфаркту стовбуровими клітинами

Південнокорейська фармкомпанія продаватиме ліки на основі стовбурових клітин для пацієнтів, які перенесли інфаркт. Як повідомляє The Star, FCB-Pharmicell стала першою в світі компанією, що дістала схвалення наглядових органів на торгівлю цим методом лікування.

Дозвіл на продаж препарату HEARTICELLGRAM-AMI видало Управління з нагляду за продуктами і ліками Південної Кореї (Korea Food and Drug Administration, KFDA). Ці ліки виготовлені на основі соматичних стовбурових клітин, які одержують з кісткового мозку пацієнтів, передає Лента.ру.

Після цього культура клітин вирощується в лабораторії, аби збільшити їх популяцію. Потім стовбурові клітини вводяться безпосередньо в коронарні судини і з потоком крові потрапляють до уражених ділянок серцевого м`яза. Ці клітки замінюють кардіоміоцити, пошкоджені в результаті інфаркту.

Клінічні випробування HEARTICELLGRAM-AMI тривали близько шести років. В ході досліджень було встановлено, що скорочувальна функція серця у пацієнтів, які перенесли інфаркт, збільшувалася в середньому на шість відсотків після однієї ін`єкції препарату.