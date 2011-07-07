У Росії дозволять вирощувати мак

У Росії буде скасована заборона на культивування харчового маку. Сільськогосподарські підприємства сіятимуть сорти маку з низьким вмістом опіатів.

Як розповів на прес-конференції в Катеринбурзі начальник УФСКН по Уральському федеральному округу Ігор Сьомочкін, мораторій на вирощування маку діє в країні вже більше 20 років – з 1987 року.

Як відзначив Сьомочкін, ця ініціатива виходила від представників Міністерства сільського господарства РФ. «Сьогодні в країну щорічно ввозиться 7-8 тисяч тонн маку – для потреб харчової промисловості, а також для виробників лакофарбних виробів, – відзначив глава уральського УФСКН. – Всі постачання експортні, а тому нерідко контрабандисти провозять макову соломку, яка потім використовується для виготовлення наркотиків».

Він також розповів, що російські учені серйозно підійшли до питання можливого культивування маку в країні. Декілька крупних НДІ розробили два сорти харчового маку з мінімальним вмістом опіатів.

nr2.ru