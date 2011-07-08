Землетрус стався в західній частині Середземного моря
08:07, 08 липня 2011Зарубіжні новини
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Магнітудою 5,3
Землетрус магнітудою 5,3 стався в західній частині Середземного моря, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на сайт Геологічної служби США.
За даними сейсмологів, епіцентр знаходився в 95 кілометрах на захід від столиці французького острова Корсика міста Аяччо.
Центр землетрусу залягав на глибині 5,9 кілометра.
Агентство Франс Прес повідомляє, що на Корсиці, а також в розташованому на континенті французькому портовому місті Марсель відчувалися сильні поштовхи.
Поштовхи відчувалися також в Ніцці.
Про руйнування і жертви не повідомляється.
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