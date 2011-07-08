Банани регулюють тиск

Згідно директиві американських експертів, людям з проблемами тиску краще урізувати об`єм споживаної солі менше ніж до 1500 міліграм в день.

Від стрибків тиску врятують регулярні тренування. При цьому достатньо помірних навантажень протягом 30 хвилин щодня. Можна піти на прогулянку, покататися на велосипеді, поплавати або сходити на аеробіку. Головне – не порушувати режим. Звичайно, якщо у людини є зайва вага, необхідно її скинути.

Вельми корисна буде йога для тих, хто бореться з низьким тиском. Вона впливає на вегетативну нервову систему, яка відповідає за роботу серця і травного тракту. А зняття стресу, у свою чергу, сприяє зниженню кров`яного тиску.

Дуже стануть в нагоді банани. Згідно дослідженням, вони допомагають поліпшити показники тиску.

Річ у тому, що банани багаті калієм, що благотворно позначається на стані здоров`я. Так, люди, які страждають від сильної гіпертонії, можуть поліпшити якість життя, включивши калій в раціон (норма для дорослої людини – 4700 міліграм калію в день).

А ось від алкоголю взагалі краще відмовитися. Він підвищує ризик розвитку гіпертонії. Наприклад, якщо чоловік випиває більше двох келихів алкогольного напою в день, а жінка – більше одного, то тиск відразу ж підвищиться.

neboley.com.ua