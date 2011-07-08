Вчені відкрили новий суперспосіб схуднення

Американські вчені з університету Джона Хопкінса знайшли спосіб придушення певного типу клітинного білка, що перетворює коричневий жир на білий, і відповідає за відчуття голоду.

У цьому випадку можна говорити про новий спосіб швидкого зниження ваги і спалювання зайвих калорій

В даний час експерименти проводилися над щурами, проте, вчені впевнені, що ця техніка заміни жиру буде працювати і в організмі людини. Дослідники переконані, що стимулювання вироблення організмом саме коричневого жиру допоможе ефективно боротися із зайвою вагою і всіма пов`язаними з ним захворюваннями.

Відзначається, що відключення всього одного білка стимулює організм до накопичення більшої маси так званого коричневого, а не білого жиру. Це допомагає контролювати вагу і є профілактикою ожиріння та пов`язаних з ним захворювань, наприклад, діабету.

Вчені відзначають, що в трансформації жиру бере участь білок NPY, який також пов`язаний з апетитом. Команда вчених на чолі з доктором Шенг Бі з`ясувала: придушення даного білка призводить до зниження ваги.

Вчені виявили, що відключивши у щурів білок NPY тварини втрачали вагу активніше, ніж контрольна група, навіть якщо їх годували висококалорійним кормом. Крім того, перевіривши якісний склад жиру, експерти виявили цікаві зміни. Так, у тварин з відключеним білком NPY, `корисний` коричневий білий жир частково трансформувався .

Для цього передбачається використовувати ін`єкції стовбурових клітин коричневого жиру, які будуть вводитися під шкіру, щоб спалити білий жир і стимулювати втрату ваги.

Коричневий жир використовується людським організмом як джерело енергії для вироблення тепла та спалювання калорій. Його особливо багато у немовлят. Однак, коли людина старіє, коричневий жир замінюється "шкідливим" білим жиром, зазвичай відкладається в області талії.

svit24.net