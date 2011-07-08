Унікальні властивості помідорів

Американські учені прийшли до висновку, що помідори, спожиті в їжу, знижують ризик розвитку таких захворювань, як рак, остеопороз і хвороби серцево-судинної системи.

Дослідники провели ряд дослідів. Виявилось, що помідори є найбагатшим джерелом лікопину, який не руйнується навіть після термообробки. Тому корисні і томатна паста, і будь-які консервовані помідори.

Окрім цього, ці овочі мають протизапальні властивості. Недаремно курцям радять їсти помідори. Вони купірують рак, захворювання серця і судин, покращують роботу мозку. Помідори доступні в більшості країн світу, що робить їх справді унікальним корисним продуктом.

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