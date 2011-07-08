Уперше в світі провели трансплантацію штучної трахеї
11:53, 08 липня 2011Зарубіжні новини
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Шведські хірурги
Шведські хірурги вперше в світі провели операцію з трансплантації штучної трахеї.
На штучний орган учені наростили матеріал зі стволових клітин пацієнта, передає Бі-Бі-Сі.
При такій техніці для трансплантації не потрібний донор і спеціальні медикаменти, а ризик відторгнення тканин мінімальний.
Пацієнтом став 36-річний виходець із Африки, в якого діагностували рак дихальних шляхів. За словами лікарів, зараз він видужує.
Штучну трахею виготовили в медичному дослідницькому інституті Лондона.
У майбутньому вчені планують використовувати подібну методику при пересадці штучних артерій, серцевих клапанів і навіть шкіри.
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