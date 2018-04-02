Як пережити зміну погоди

Після спеки, яка мучила нас практично весь червень, відбувся обвал температури до 15—20 градусів. І в лікарнях знову аншлаг. Наш організм прагне протистояти перепадам тиску — перебудуватися. І ця адаптація полягає в тому, що судини починають міняти свій діаметр (стискатися або розширюватися). І якщо одні люди без особливих втрат і нездужання переносять невеликі зміни температури, то для інших це може стати суцільною катастрофою.

Під прицілом у погоди — сердечники, люди з порушенням кровообігу, гіпертоніки і гіпотоніки, а також діти і літні люди. В першу чергу на зміну атмосферного тиску реагують судини головного мозку, які, у свою чергу, відповідають за роботу решти всіх органів. З`являються неприємні симптоми — головний біль, запаморочення і загальна слабкість. Наднирники у великих кількостях викидають в кров адреналін — гормон стресу, тому підвищується дратівливість, знижується працездатність, погіршується увага, підвищується серцебиття, з`являються озноб і проблеми з травленням. Лікарі називають цей стан — метеоневроз.

Якщо поклопотатися про свій організм і підтримати його в такі дні — нічого страшного не відбудеться. Але при недбалому до себе відношенні можна попасти в лікарню з серйозними проблемами з серцем, гіпертонією і навіть інсультами.

10 СПОСОБІВ ПРОТИСТОЯТИ ПЕРЕПАДАМ

1. Якщо ви знаєте свою реакцію на низький атмосферний тиск, перепади температури і магнітні бурі, то краще наперед прийміть препарати, які стабілізують самопочуття.

2. Якщо ви страждаєте на будь-які хронічні захворювання, обов`язково приймайте в дні активної зміни погоди ліки, які запобігають загостренню.

3. Уникайте навантажень як фізичних, так і емоційних, які перенавантажуватимуть і судини, і нервову систему.

4. Відмовтеся від рясних прийомів їжі, особливо жирної: переповнений шлунок приводить до порушення ритму серця і стрибків тиску. Їжте невеликими порціями по 4—5 разів на день.

5. Віддавайте перевагу продуктам, багатим вітамінами А, С і Р, які позитивно впливають на функції нервової системи і кровоносних судин. Це чорна смородина, лимони, плоди шипшини, щавель, обліпиха, морква, яловича печінка, вершкове масло, яйця, ікра.

6. Замініть каву і міцний чай (ці напої перезбуджують нервову систему) трав`яним чаєм і адаптогенами: відваром шипшини, настоянками женьшеня, елеутерокока, плодів лимонника.

7. Повністю відмовтеся від алкоголю, який не розслаблює, а активізує центральну нервову систему.

8. Попросіть зробити вам легкий масаж комірної зони: він зніме найнеприємніші відчуття в голові (тяжкість, запаморочення, сонливість).

9. Якщо ви відчули різке нездужання (наприклад, підвищився тиск або почастішала частота серцевих скорочень), відкладіть роботу або домашні справи, випийте заспокійливі ліки або 50 крапель корвалолу і приляжте на годину відпочити в темному, провітреному приміщенні.

10. Висипайтесь. Безсоння підвищує метеочутливість втричі! Тому, якщо вам не вдалося виспатися вночі, обов`язково подрімайте вдень. Щоб легко заснути, прийміть перед сном теплу ванну з травами або сумішшю ароматичних олій (розмарин, лаванда, лимон). Також можна випити на ніч суміш з 20 крапель настоянки пустирника, 20 крапель глоду і 20 крапель валеріани, яка м`яко заспокоїть і допоможе заснути.

КОЛИ ВИКЛИКАТИ ЛІКАРЯ

•Якщо ваш тиск перевищує 140 на 90 мм.рт.ст.

•Якщо частота серцевих скорочень вище 120 уд./хв.

•Якщо ви відчуваєте дуже сильний головний біль

•Якщо ви непритомнієте

•Якщо в очах двоїться або німіють будь-які частини тіла

•Якщо ви відчуваєте сильний біль в грудній клітці.

Ці симптоми — можливі передвісники інфаркту або інсультів.

Дякуємо за допомогу в підготовці матеріалу лікарю-неврологу, директору лікувально-діагностичного центру Міжнародного інституту біологічних систем Олексію Івахненку і кардіологу ЦРП Шевченківського району Юлії Шарупич.

segodnya.ua