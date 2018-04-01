Віртуальний світ може бути справжньою панацеєю від буденного клопоту. Втім, проти однієї проблеми той світ такий самий безсилий, як і світ реальний – життя рано чи пізно закінчується.

Єдиний спосіб довго жити - тривале старіння.

На Заході мода на це вже існує. Тому ідеал 70-річної німкені, наприклад, померти якомога молодшою і якомога пізніше. Західна культура має своєрідний підхід до старості. Якщо її не можна уникнути, то треба принаймні уповільнити прихід. І не обов’язково для цього лягати під ніж пластичного хірурга чи пити якісь еліксири. Загалом це програшно і даремно. А більш актуальне гасло - готуйся до старості змолоду.

В Україні потрібно замислитися над тим, що охорона здоров’я - це не тільки лікарі. А ще й попередження хвороб, на що на Заході грошей не жалкують. Поки ж в українській культурі поняття «старий» дорівнює поняттям «хворий, слабкий, непривабливий». І саме цей тріумвірат є причиною страху перед роками. І саме тому українці з «білою заздрістю» дивляться на бабусь і дідусів, котрі у свої 70-80 мандрують світом, ведуть активний спосіб життя і виглядають щасливими.

Чому мода на здорове життя така актуальна на заході і не культивується в Україні?

За кордоном уже кілька років керівництво виплачує за те, що їх працівники не курять спеціальну премію. Хто хоче курити, іде надвір, хто залишається – отримує винагороду – 100 євро надбавки до зарплати. На премію некурцям середній підприємець витрачає десь 120 тисяч євро щороку. Утім така винагорода – прояв не альтруїзму, а швидше тверезого розрахунку: оплачувати співробітникам перекури та зайві лікарняні - дорожче.

Чому німці живуть на 12 років довше за українців, у чому секрет довголіття, і чи є це секретом взагалі?

В Україні майже не чули, що десь у світі платять гроші за те, що працівник не курить. Турбота про здоров’я найманих працівників обмежується практикою, яка лишається подекуди з радянських часів. На більшості підприємств дістати путівку зі знижкою вже не можливо. Профогляди здебільшого тільки там, де цього потребують вимоги безпеки - водії, пілоти, міліціонери. А групи здоров’я для пенсіонерів - виняток, а не правило.

Кілька днів тому Іннеборг Пекарт розміняла восьмий десяток. Разом із групою літніх спортсменів жвава бабуся розучує нове спортивне віяння – прогулянки пішки з палицями або Nordic walking. Іннеборг Пекарт: „Я займаюся спортом щодня. У понеділок у мене плавання та фітнес. У вівторок розминка та відпочинок. У середу ранкова та вечірня гімнастика. Четвер - розминка, і в п’ятницю, як бачите, nordic walking. Стандартний відпочинок українського міського пенсіонера - на бульварі, на лавочці. 3 тисячі і один долар – такі в Німеччині видатки на оздоровлення одного німця. За великим рахунком спорт у Німечичні доступний для всіх – необмежений абонемент у фінтес-клуб з тренажерними залами, десятками курсів, солярієм, сауною та терасою для засмагання обходиться німцям у 40-50 євро на місяць.

Українці за те саме платять незрівнянно більше. Зі здобуттям незалежності в Україні різко зменшилась кількість не тільки груп здоров’я для пенсіонерів, а й кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У одному містечку під Києвом лише недавно збудували спортклуб. 300 доларів на рік. Такі видатки на здоров’я однієї людини в Україні. Тож за такої підтримки - ваше здоров’я - у ваших руках.

Німці – не найбільші довгожителі на планеті. Тут теж є свої специфічні загрози національному здоров’ю - понад 100 німців щодня помирають раніше середньостатистичного віку через вживання алкоголю. У середньому кожен німець випиває за рік 10 літрів чистого спирту. У цьому німцям немає рівних серед країн Євросоюзу.

А от несподівана для європейців проблема ожиріння що досі турбувала здається лише США, нещодавно стала темою дебатів у Бундестазі – німці гладшають – бьють на сполох депутати. В Україні в законі про захист прав споживачів прописано, що генетично модифіковані продукти необхідно маркувати, але не розписано сам механізм і кожен продавець робить маркування на власний розсуд. І сподівається на нерозважливість покупця.

Пересічний німець довговічніший за українця не тільки через профілактику захворювань та моду на спорт. Чи не важливішими є прийняті тут високі стандарти життя, а ще – відповідальне ставлення німців до власного відпочинку. Про те, що психічне здоров’я справді впливає на довголіття, скаже кожен психотерапевт. Фармацевту Катерині Кацарі ніхто не дає її 80. Вона і зараз працює в аптеці. Зранку - зарядка, дієтичне харчування, і головне - любов навколо тебе. Фахівці відзначають - біологічний вік дедалі більше обганяє паспортні дані.