Цього року населення Землі перевищить 7 мільярдів

Цього року населення Землі перевищить 7 млрд. чоловік, а до 2023 року може скласти 8 млрд.

Цей прогноз експерти ООН опублікували до Всесвітнього дня народонаселення, що відзначаєся сьогодні, повідомляє NEWSru.

Історія дати пов`язана з днем, коли населення Землі досягло 5 млрд. - 11 липня 1987 року. Рівно через два роки за ініціативою Програми розвитку ООН цей день був оголошений міжнародним, передає ІТАР-ТАСС.

Головна мета Всесвітнього дня - привернути увагу до питань народонаселення, програм розвитку, пошуку вирішення спільних для людства проблем.

Швидке зростання населення світу вже в 60-і роки стало предметом серйозного занепокоєння ООН. З 1960 по 1999 роки чисельність людей, що проживають на планеті, збільшилася більш ніж удвічі, подолавши в жовтні 1999 року позначку в 6 млрд.

І хоча темпи зростання показників у той же період пішли на спад, скоротившись з 2% до 1,3%, абсолютний приріст на сьогодні становить майже 77 млн. чоловік за рік. Причому 95% з них припадає на частку країн, що розвиваються, тобто бідних.

На практиці це означає, що вже сьогодні 67 млн. дітей у світі не мають можливості здобути освіту, а близько 925 млн. жителів планети відчувають хронічний голод.

Згідно з довгостроковим прогнозом ООН, до 2050 року населення Землі досягне 9 млрд., а до кінця століття складе 10,1 млрд.

При цьому збережеться тенденція приросту чисельності людей здебільшого за рахунок найбідніших країн, що тільки посилить проблему бідності в масштабах всієї планети.

Експерти стверджують, що найбільш "багатонаселеною" державою стане Індія, котра обжене лідируючий на сьогодні Китай.