Чим шкідливі ароматичні свічки

Серед жінок є величезна кількість прихильниць ароматичних свічок, які вони регулярно запалюють в своїх будинках.

Проте результати недавно проведених американськими фахівцями досліджень показали, що насправді ефект від використання ароматичних свічок полягає не тільки в наявності приємного запаху, повідомляє Raut.

З`ясувалося, що їх пари є не менш токсичними, ніж сигарети. Ситуація посилюється тим, що зазвичай вони запалюються в погано провітрюваних приміщеннях і, до того ж, багато пані вважають за краще використовувати їх увечері, після чого сплять в задимленій кімнаті з достатньо високою концентрацією в повітрі шкідливих речовин. Це приводить до підвищення ймовірності розвитку таких захворювань, як астма, екзема, інші шкірні хвороби.

Дорожчі сорти даної продукції, виготовлені з високоякісного бджолиного воску і сої, рідко стають джерелом проблем для здоров`я. Перш за все, ризик пов`язаний з дешевими ароматичними свічками, зробленими з парафіну, у складі яких присутні такі небезпечні летючі органічні сполуки – речовини, які можуть серйозно нашкодити здоров`ю.

dosmed.ru