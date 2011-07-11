В Індії жертвами залізничної катастрофи стали 53 особи

В Індії зазнав аварії пасажирський потяг Kalka Mail, що виходив з міста Хаура в Нью-Делі. За останніми даними, жертвами залізничної катастрофи стали щонайменше 53 людей. 250 чоловік поранено.

Як повідомляє «Газета.ру», потяг зазнав аварії в неділю вдень за 120 км від міста Лакхнау.

З колії зійшли 12 вагонів і локомотив потягу після того, як машиніст удався до екстреного гальмування. На той момент потяг рухався зі швидкістю близько 110 км/год.

Машиніст з тяжкими пораненнями знаходиться в лікарні і поки що не може давати свідчення.

У потягу, за попередніми даними, знаходилися троє підданих Швеції. Один з них загинув, ще один дістав травми і доставлений у лікарню. Доля третього іноземця поки що залишається невідомою.

Внаслідок катастрофи залізничне сполучення за маршрутом Нью-Делі – Хаура порушене. На місці аварії продовжують працювати рятувальники.