Землетрус стався біля східного узбережжя Японії

Потужний землетрус магнітудою 7,0 стався біля східного узбережжя японського острова Хонсю, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Геологічну службу США.

Спочатку служба повідомляла про магнітуду 7,1. Підземні поштовхи було зафіксовано о 10.57 за місцевим часом. Осередок землетрусу залягав на глибині 34,9 кілометра, епіцентр - за 250 кілометрів на схід від аварійної АЕС "Фукусіма-1" і за 411 кілометрів на північний схід від Токіо.

Як передавав телеканал NHK, після землетрусу було оголошено загрозу цунамі заввишки до 0,5 метрів. Пізніше телеканал повідомив, що уздовж всього північно-східного узбережжя Японії пройшла хвиля цунамі заввишки 10 сантиметрів.

Персоналу АЕС "Фукусіма" було дано вказівки про евакуацію з території станції. Представники ТЕРСО, компанії-оператора станції, заявили про відсутність якихось збитків у зв`язку з новим землетрусом.

Інформація про руйнування і потерпілих не надходила.

У березні на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0, що спричинив цунамі заввишки більш як десять метрів. У результаті удару стихії загинули понад 15 тисяч осіб. Після стихійного лиха на АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. Hа станції були виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати жителів з 20-кілометрової зони і ввести заборону на перебування у ній людей, а також направити рекомендації з евакуації жителів низки районів, розташованих у радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.