Що в м'ясному фарші?

Наступного разу, задумайтеся, коли вибиратимете на вечерю напівфабрикат для своєї сім`ї, тому що те, що ми зараз розповімо, примусить вас задуматися.

На одному знаменитому українському підприємстві, де працює наше джерело, все не так вже гладко, як це говорять з екранів телевізорів. Фабрика по вирощуванню курей поставляє на прилавки магазинів свій продукт.

Вже не новина, що для інтенсивного росту птахів, їх годують добавками, домішками і різними стероїдами. Але також м`ясо можуть наколювати різними сумішами для збільшення тканин і додавання ваги. Основна мета цього - збільшення прибуток. Про здоров`я покупців вже давно ніхто не переживає.

Як повідомляє наше джерело, на цій фабриці з птахом чинять у такий спосіб: биті, хворі, з гематомами кури потрапляють в обробну і пересортовуються на фарш. Фарш разом з дрібними кістками, хворими тканинами, гнилим м`ясом перемелюють, додають підсилювач кольору, який надає фаршу яскравий здоровий відтінок і передають у продаж. Також у фарші знаходяться нутрощі. Залишки не проданого фаршу знову обробляють, додають підсилювачі смаку і продають наново. Знаменита фірма по виробництву пельменів і вареників скуповує весь цей фарш для своєї продукції.

Потім звичайно ж вся ця гнилизна потрапляє у ваші ж пельмені. Запах і смак ретельно завуальований ароматом спецій (знову ж таки штучних, тобто ароматизатором, ідентичним натуральному).

ivona.bigmir.net