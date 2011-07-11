Кавоманія робить людей нервовими і дратівливими

Люди, які п`ють дуже багато кави, рано чи пізно стають нервовими і дратівливими, не розуміючи, що всьому провиною улюблений напій, - стверджують німецькі дієтологи.

Досягнувши певної концентрації в організмі, кава перестає бадьорити, але стає причиною раптового негативного психічного стану, втрати концентрації. Річ у тому, що кава приводить до короткочасного підвищення тиску. Але якщо межа досягнута, кава не приводить до бажаного результату, і те, що чекає людину - це головний біль, який може продовжуватися декілька днів. І хоча дієтологи відносять кавову залежність до звички, але багато людей відчувають погіршення самопочуття і настрою, якщо не одержують своєї "дози" кави за день.

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