Як схуднути і помолодшати за одну ніч

На перший погляд, бажання помолодшати за одну ніч виглядає абсолютно фантастичним. Насправді навіть за одну ніч, якщо спати правильно, можна скинути кілька років. Побачивши в дзеркалі обличчя, що посвіжішало, без набряків, ви відразу зрозумієте: правильний сон – найекономічніший і найнадійніший спосіб виглядати краще! Зволоження і живлення шкіри

•Зволоження клітин шкіри відбувається переважно зсередини, і лише на 10% – завдяки зволожуючому крему. Тому випивайте 2 літри чистої води в день, а за дві години до сну припиняйте прийом рідини.

•Скоротіть споживання солоного, жирного і гострого, особливо увечері. Солоне і гостре не дає виходити воді з організму і веде до набряків. Жирне утрудняє перетравлювання їжі і збиває біологічний ритм організму. Вечеря повинна бути легкою, не пізніше, ніж за 2 години до сну.

•Не пийте увечері напої з кофеїном, вони погіршують роботу нирок, і знову ж таки – ведуть до набряків.

•Обов’язково змийте перед сном весь макіяж, протріть обличчя тоніком, а потім нанесіть крем, що зволожує, а краще – жирний (якщо ваша шкіра не схильна до акне). Не забувайте про шию, без належного догляду саме вона зрадницьки видає вік.

Як правильно спати •Наша шкіра вбирає воду ззовні, якщо вологість в приміщенні в нормі: тобто вище 65%. Використовуйте зволожувачі повітря в спальні або ж просто поставте на батарею центрального опалювання ємність з водою.

•Відкрийте кватирку, дихайте нічним повітрям під час сну. На свіжому повітрі спиться міцніше, а значить, з ранку ви будете бадьоріші. У перегрітому задушливому приміщенні шкіра стає млявою. Мабуть, з тією ж метою маркіза де Помпадур наказувала ставити на ніч поряд з її ложем срібний таз з льодом.

•Якщо ви спите на спині, на обличчі не утворюється «заломів» і зморшок. Якщо ви спите на животі, то обличчя безжально мнеться об подушку. Якщо на боці – під дією сили тяжіння шкіра відвисає вниз.

•Не використовуйте високих подушок, вони сприяють утворенню другого підборіддя.

Поклопочіться про руки і ноги

•На чисто вимиті і очищені скрабом руки нанесіть зволожуючий крем і надіньте бавовняні або силіконові рукавички. Тканина допоможе крему краще вбратися, а силікон створить ефект сильнодіючої маски для рук.

•Обрабіть після душу затверділі ділянки шкіри стоп спеціальною пилкою, нанесіть зволожуючий крем для стоп і надіньте на ніч шкарпеточки із спеціальною силіконовою прокладкою. Так шкіра буде зігріта і зволожена. Ці процедури для рук і ніг досить робити раз в тиждень.

•Підкладіть під ноги невеликий валик. За рахунок відтоку крові ноги відпочинуть і будуть без набряків.

Тіло відпочило •Не забувайте про вібромасажер для релаксації і розігрівання м`язів. Вранці ви відчуєте бадьорість і приплив сил. Міняйте насадки і користуйтеся массажером з ранку. Поєднання массажера, 15-хвилинної зарядки і контрастного душу допоможе забути про те, що таке втома і сонливість протягом дня.

Зуби як перли •Если ви із здриганням згадуєте про процедуру вибілювання у стоматолога і не хочете найближчим часом повторювати цей малоприємний досвід, пропонуємо використовувати домашні системи вибілювання. Як правило, це спеціальні смужки, які наклеюють на верхній і нижній ряд зубів на ніч. Завдяки спеціальній хімічній реакції вони очищають зуби від нальоту, плям від кави і тютюну, від зубних каменів. Ефект помітний після першої ж процедури. А всього таких процедур – 10.

Здорове блискуче волосся •Можно раз в тиждень робити на ніч маску для волосся. Змішайте жовток і олію жожоба або реп`яха. Ввітріть суміш у волосся, надіньте шапочку з м`якої тканини, а зверху – ковпак потепліше.

•На наступний ранок встаньте пораніше, щоб привести після такої процедури волосся в порядок. Ретельно змийте маску і обполосніть волосся відваром череди.

Худнути уві сні •Вечеря обов`язково повинна бути легкою, наприклад, складатися з салату і шматка хліба грубого помелу з нежирним сиром.

•Якщо ви щодня вживатимете на вечерю склянку кефіру або несолодкого йогурту, то швидко налагодите травлення.

Загальні правила здорового сну

•Сон повинен продовжуватися не менш як 8 годин.

•Лягати спати краще не пізніше за 24 годину, а краще навіть раніше – саме цей час є для організму сигналом до сну. Якщо ви лягаєте спати пізніше, ви забезпечуєте собі стрес, який, як відомо, старить нас завчасно.

•Не дивіться на ніч страшні фільми, не сидіть за комп`ютерними іграми.

•Не займайтеся спортом на ніч, тому що після фізичної активності ви приходите в збудження, а це заважає заснути.

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