У туристичних містах Італії - «червоний» рівень небезпеки

Національна служба цивільної оборони Італії присвоїть з понеділка максимальний – «червоний» – рівень небезпеки одразу декільком містам країни у зв`язку з аномальною спекою, яка в неділю встановилася на Апеннінах.

Як передає РІА «Новости», згідно з інформацією, розміщеною на сайті служби, йдеться про Болонью, Мессіну, Перуджу, Больцано, Пескаре і Рієті, де стовпчик термометра вже впритул підібрався до 40-градусної позначки.

За прогнозами метеорологів, найближчим часом 40-градусна спека прийде і в інші міста Італії: Рим, флоренцію і Тренто. Влада рекомендує жителям вживати всіх необхідних заходів обережності, аби уберегтися від спеки.

Лікарі наполегливо рекомендують не виходити на вулицю найбільш спекотної частини доби і пити якомога більше води. Влада італійської столиці вже заготовила 150 тисяч пляшок мінеральної води, які безкоштовно будуть роздавати на вулицях міста всім бажаючим.

Мінохоронздоров`я Італії в ці дні розповсюдило офіційні рекомендації, в яких медики нагадують, що в спеку переважно їсти якомога більше свіжих овочів і фруктів. Виключити з раціону рекомендується «важку» й гостру їжу, а також алкоголь і каву.