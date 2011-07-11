Чим корисні абрикоси

Абрикоса названа найкориснішим фруктом серед кісточкових культур. Учені з`ясували, що вона надзвичайно корисна для травної, серцево-судинної системи, а також захищає від деяких видів раку.

До складу абрикоси входять срібло, залізо, мінеральні солі, інсулін і вітаміни А, групи В і С, а також лимонна, саліцилова, винна і яблучна кислоти.

Властивостями захисту організму від раку легенів, шлунку, стравоходу і сечового міхура абрикоси володіють завдяки високому вмісту в них каротину.

Проте людям з гастритом і виразковою хворобою рекомендовано бути обережними із вживанням абрикос, як і людям з цукровим діабетом.

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