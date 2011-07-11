Злим людям загрожує рак

Психологи називають характер людини результатом роботи генів і навколишнього середовища. Вони склали умовну шкалу залежності хвороб людини від характеру і стверджують, що вороже налаштованим людям загрожують онкологічні захворювання.

Дослідження показали, що в групі ризику розвитку раку грудей знаходяться жінки із злобним, агресивним характером. А чоловікам з таким характером загрожує рак кишечника. Це пояснюється тим, що негативні емоції пригнічують роботу імунної системи.

Здоров`я людей, що живуть «під напругою», залежить від викиду гормону кортизолу, адреналіну, чому і гормональна, і імунна система знаходяться в перевантаженні. Тому такі люди – в групі ризику онкологічних і серцево-судинних захворювань.

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