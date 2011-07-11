У Росії внаслідок аварійної посадки Ан-24 загинули люди (фото)

13:01, 11 липня 2011
Зарубіжні новини
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Рейс Томськ–Сургут

У Томській області Росії внаслідок аварійної посадки літака Ан-24 загинуло 7 людей.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

У Томській області за 1 км від мису Медведєва здійснив аварійну посадку літак Ан-24 авіакомпанії «Ангара», який здійснював рейс Томськ – Сургут. На борту судна знаходилися 33 людей.

За попередніми даними, аварія сталася через займання двигуна.

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