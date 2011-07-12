У Червоному морі затонуло судно з мігрантами, 197 людей загинули
08:18, 12 липня 2011Зарубіжні новини
0
Сталася пожежа
У Червоному морі біля берегів Судану затонуло судно з біженцями, загинули 197 людей, трьом вдалося врятуватися.
Про це повідомляє «Морський бюлетень. Совфрахт» з посиланням на державні ЗМІ Судану.
Причиною катастрофи стала пожежа на судні. Біженці, ймовірно, прямували до Саудівської Аравії. На борту судна були громадяни Чаду, Нігерії, Сомалі і Еритреї.
В акваторії, де затонуло судно, тривають пошуки. Після пожежі місцева поліція затримала чотирьох громадян Ємену - власників судна, що потонуло.
Щороку до Саудівської Аравії і Ємену з африканських країн прибувають тисячі нелегальних іммігрантів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter