Йогурт лікує нервову систему

У результаті досліджень учені довели, що пробіотики, які у великих кількостях містяться у кисломолочних продуктах, роблять вплив не тільки на шлунково-кишковий тракт, але і на психічний стан людини.

Пробіотики є корисними бактеріями, які можна знайти в йогурті і інших кисломолочних продуктах. Багато років вивчалися різні бактерії і мікроелементи, що містяться в йогурті, і тепер виявився результат.

Провівши останні дослідження, американські учені виявили взаємозв`язок між кишечником і його мікрофлорою і загальним станом нервової системи людини.

За допомогою чого ж діють ці бактерії? У Техаському університеті вивчили механізм їх дії і прийшли до висновку, що завдяки їх нейрохімічним похідним, пробіотики доставляють спеціальні нейроактивні сполуки, що зрештою позитивно впливає на психологічний стан людини.

receptkulinar.ru