Територію Москви збільшать у 2,4 разу

Територія Москви буде збільшена в 2,4 разу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це мер Москви повідомив журналістів за підсумками зустрічі з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«Це ділянка території від Варшавки (Варшавського шосе) до Київського шосе і далі на південний захід, обмежені Великою кільцевою залізницею. Це територія 144 тис. гектарів», М.СОБЯНІН.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ під час Петербурзького міжнародного економічного форуму повідомив, що частину державних установ буде перенесено за межі території Москви.

«Щоб поліпшити розвиток московського мегаполісу, для цілей фінансового центру і просто полегшити життя величезній кількості людей, може бути також розглянуто питання про розширення меж Москви. Тобто про створення столичного федерального округу, що виходить за традиційні межі Москви, причому з перенесенням за ці межі значної частки адміністративних функцій федерального рівня і, відповідно, державних установ», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.