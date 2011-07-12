Через ДТП із стиролом евакуюють ціле місто

Близько 350 жителів болгарського міста Дебелець були евакуйовані у зв`язку з розливом токсичних відходів з турецького трейлера, який потрапив у ДТП, повідомляє Газета.ру.

Міський муніципалітет ухвалив рішення про часткову евакуацію населення міста Дебелець, розташованого всього за 230 кілометрів на схід від столиці Болгарії. Влада очікує, що близько двох тисяч осіб залишать свої будинки самостійно. Всього у місті проживає 4,5 тисячі осіб.

Трейлер, що виїхав з Туреччини, перевозив стирол, проте через пробоїну вилилося понад чотири тонни токсичної речовини.