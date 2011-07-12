Від спортивних напоїв товстішають

У професійному спорті допінг заборонений. Міжнародний Олімпійський Комітет не Мінохоронздоров`я, але він попереджає — уникайте вживання так званих спортивних напоїв, якщо ви займаєтеся фізкультурою менше за одну годину. Бо в певних верствах населення, фітнес формує нову шкідливу харчову звичку — споживати солодкі тонізуючі напої, що містять цукру, вуглеводи плюс кофеїн.

Звичка починається в дитинстві. Хоч на банках і пляшках з «енергетиками» і пишуть про їх нерекомендованість дітям до 18 років. Підлітки купують спортивні напої просто так, як дорослі купують алкоголь.

Нормальній людині порція спортивного напою може знадобиться не раніше ніж після трьох годин катання на велосипеді. Півгодини на біговій доріжці, недостатньо для того, щоб утилізувати «рідку» енергію. Тому такі горе-физкультурники ризикують поправитися.

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