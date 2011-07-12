Мідь вбиває 97% хвороботворних мікробів

Після того, як в Америці, в одній з лікарень, 66-річний чоловік, що лікувався від діабету і раку шкіри, підхопив бактерійну інфекцію від нестерильних гігієнічних серветок і помер, офіційні особи ударили в набат і почали думати про забезпечення належної санітарії у відділеннях інтенсивної терапії по всій країні.

Було зокрема запропоновано обладнати всі поверхні, до яких пацієнти і лікарі палат інтенсивної терапії торкаються руками, мідним протимікробним покриттям. Мідь не шкідлива для людини, навпаки, є необхідним мікроелементом. Зате цей метал згубно діє на бактерії, віруси і грибки, такі як золотистий стафілокок, аденовіруси, кишкова паличка, кандида, листерія, сальмонелла і т.д. Вважається, що на поверхні чистої протимікробної міді подібні шкідники гинуть за 2 години.

Результати пілотного дослідження, проведеного в декількох клініках різних штатів США, показали, що мідні покриття вбивають до 97% бактерій, які здатні викликати лікарняні зараження. Це знижує ризик інфікування ослаблених хворих в палатах з устаткуванням обміднення на 40%.

У США інфекції, підхоплені в лікарнях, є причиною смерті номер 4, після серцевих нападів, інсультів і раку. За статистикою, кожен 20-й пацієнт лікарень заражається чимось небезпечним під час стаціонарного лікування.

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