Учені визначили штам бактерії E.coli, яка викликала епідемію

Французькі вчені визначили штам бактерії E.coli (кишкова паличка), яка викликала епідемію на півночі Франції, що дасть змогу їм поліпшити діагностику хвороби і виробити методи її лікування, заявили співробітники Інституту імені Луї Пастера в Ліллі.

Як передає РІА «Новости», в середині червня в Ліллі на півночі Франції було госпіталізовано сімох дітей з симптомами кишкової інфекції, викликаної бактерією кишкової палички E.coli. За даними регіонального відділення міністерства охорони здоров`я Франції, у дітей почалася сильна кривава діарея після вживання в їжу біфштексів виробництва компанії SEB, куплених у великій мережі супермаркетів Lidl. Пізніше було встановлено, що йдеться про штам бактерії, який відрізняється від небезпечної інфекції в Німеччині, яка забрала життя більш як 40 людей.

Дослідники інституту і приватної компанії Genes Diffusion змогли розшифрувати геном штаму "0157" ще 1 липня - через три дні після того, як їм доставили зразок бактеріологічної культури з лікарні, де госпіталізована дитина.

З початку епідемії на півночі Франції було виявлено 18 випадків гемолітико-уремічного синдрому, причому 12 дітей, які заразилися, до цього їли заморожене смажене м`ясо. Шестеро дітей залишаються в лікарні, двоє з них перебувають у важкому стані.