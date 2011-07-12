Учені визначили штам бактерії E.coli, яка викликала епідемію
Це полішить методи лікування
Французькі вчені визначили штам бактерії E.coli (кишкова паличка), яка викликала епідемію на півночі Франції, що дасть змогу їм поліпшити діагностику хвороби і виробити методи її лікування, заявили співробітники Інституту імені Луї Пастера в Ліллі.
Як передає РІА «Новости», в середині червня в Ліллі на півночі Франції було госпіталізовано сімох дітей з симптомами кишкової інфекції, викликаної бактерією кишкової палички E.coli. За даними регіонального відділення міністерства охорони здоров`я Франції, у дітей почалася сильна кривава діарея після вживання в їжу біфштексів виробництва компанії SEB, куплених у великій мережі супермаркетів Lidl. Пізніше було встановлено, що йдеться про штам бактерії, який відрізняється від небезпечної інфекції в Німеччині, яка забрала життя більш як 40 людей.
Дослідники інституту і приватної компанії Genes Diffusion змогли розшифрувати геном штаму "0157" ще 1 липня - через три дні після того, як їм доставили зразок бактеріологічної культури з лікарні, де госпіталізована дитина.
З початку епідемії на півночі Франції було виявлено 18 випадків гемолітико-уремічного синдрому, причому 12 дітей, які заразилися, до цього їли заморожене смажене м`ясо. Шестеро дітей залишаються в лікарні, двоє з них перебувають у важкому стані.