М'ята лікує болі в кишечнику

Приблизно 1/5 частина всього населення планети страждає від хвороби, позбавити від якої може м`ята. Ученими з Університету Аделаїди було доведено лікуючу властивість даної рослини.

М`ята надає допомогу в знятті синдрому роздратованого кишечника. Нею активізується так званий «антибольовий» канал, який знаходиться в товстому кишечнику, і заспокоюються болі і запальні процеси в шлунково-кишковому тракті.

М`ята, як засіб для заспокоєння кишечника, вже давно застосовується в народній медицині. Але досі не було клінічних даних, які б допомогли пояснити, через що вона є настільки ефективною для полегшення болю.

У результаті, з`ясувалося, що дія м`яти відбувається через канал TRPM8, вона зменшує біль у волокнах з високою чутливістю.

newsland.ru