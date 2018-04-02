Як обдурити "бальзаківський вік"

Російська приказка «40 років – бабин вік» народжена ще в ті часи, коли середня тривалість життя була чи не вдвічі нижчою, ніж зараз, а чоловіки жили довше за жінок. За звичкою і сьогодні багато хто вважає 40-річний рубіж критичним. А хтось навіть не відзначає цю круглу дату. Про всяк випадок, щоб не нашкодити собі.

Чому саме в «бальзаківському віці» жінку «дістають» депресії, розчарування (до речі, і чоловіків теж), в двері стукаються хвороби? Що відбувається з фізіологією людини? І як справитися з «кризою сорока»? На питання відповідає лікар-психотерапевт вищої категорії, кандидат медичних наук, науковий співробітник відділу медичної психології Російського наукового центру відновної медицини і курортології, доцент кафедри нервових хвороб Інституту підвищення кваліфікації Федерального медико-біологічного агентства МОЗ РФ Михайло ГОЛУБЄВ.

- Михайле Вікторовичу, що означає «криза сорока»? У чому це виявляється, якщо говорити про емоційний стан людини?

- Хворобливі розлади, що проявляються депресією, тривогою, різними страхами і негативними думками, безсонням, погіршенням пам`яті, - всі ці симптоми в тій або іншій мірі властиві людям «кризового періоду». 40 років - це середина життя, і природно бажання підбити підсумки. Якщо людина задоволена досягнутим, то так звану «кризу сорока» може і не помітити. А якщо «багато що не збулося» (чи в особистому житті, в кар`єрі), психологічний дискомфорт забезпечений. Яким він буде у конкретної людини, припустити важко.

- Але і фізичний стан людини міняється.

- «Криза сорока» у жінок може співпасти з передклімактеричним періодом від 40 до 50 років: поступово згасає функція яєчників, падає продукція жіночих статевих гормонів, пропорційне співвідношення жіночого і чоловічого в організмі міняється. І вікові зміни, як мовиться, на обличчі. Жінка міняється зовні: обличчя стає серйознішим, стурбованішим, не так горять очі, з`являються перша сивина і зморшки. Міняється навіть хода, представниці прекрасної статі в цьому віці упевненіші. Категоричніші в думках.

Саме в цей час починають з`являтися вікові хвороби: проблеми із зором, із зубами, гіпертонія, перші ознаки ішемії головного мозку, особливо у тих, хто багато працює сидячи і мало рухається. Людина частіше починає втомлюватися.

- Але нерідко успішна в кар`єрі жінка залишається одна, без сім`ї, без дітей. І неминуча переоцінка цінностей: для кого все накопичене - квартира, машина, заощадження?

- Мені знайомий такий тип жінок, вони мої часті пацієнти.

- І як ви, психотерапевт, допомагаєте їм вийти з кризи?

- Вислухавши відвідувачку, разом з нею аналізую її внутрішні психологічні конфлікти, допомагаю розібратися, чому так відбувається і як з цього вийти. Використовую когнітивно-поведінкову психотерапію. Простіше - психотерапію здорового глузду, раціонального підходу до життя. Із цього приводу є спеціальні методики, тренінгові програми. Використовую також прийоми трансактного аналізу - один із напрямів психоаналітичної терапії.

Настійно пропоную спуститися на землю зі своїх надхмарних висот і радіти тому, що є. Але не тільки. В принципі 40 років - найпродуктивніший вік. Ще не пізно почати все спочатку, в особистому житті зокрема - вийти заміж, народити дитину. Можна змінити роботу, якщо хочеться, місце проживання. Вчитися тому, до чого лежить душа. Адже попереду ще добра половина життя! І якщо жінка розуміє, що причина в ній самій, вона сама починає себе міняти.

- А якщо не починає?

- То почнуться психосоматичні захворювання, в основі яких лежать ці конфлікти. Депресія, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, ішемічна хвороба серця, недостатність мозкового кровообігу. Наступний етап - інфаркти і інсульти.

- Але криза буває і чоловічою. У чому її відмінність від жіночої?

- Чоловіки теж старіють, немає тієї прудкості, частіше настає втома. Шкіра стає сухішою, м`язи не такі пружні. Падає лібідо, трапляються невдачі в ліжку. Хочеться довести всім, а перш за все самому собі, що це випадковість. Що ще молодий і абсолютно здоровий. Надолужити упущене, а тіло підводить. Відхід чоловіків з сім`ї до молодших супутниць - це і є спроба довести, що це не так.

- Молодша партнерка з медичної точки зору для чоловіка - благо?

- Є і плюси, і мінуси. У психологічному плані на перших парах, звичайно, плюс- друга молодість: сплеск емоцій, бажання зайнятися спортом, ще більше встигати. Але тільки на перших парах. Сплеск навіть позитивних емоцій людині, м`яко кажучи, не зовсім юній може і нашкодити: виснажує організм, примушує працювати на межі сил. Наслідки можуть позначитися не кращим чином. Швидше за все, саме тому чоловіки нерідко повертаються назад, до звичного способу життя.

- Але є категорія чоловіків, які в цьому віці від стресів, розчарувань, незадоволеності рятуються алкоголем.

- При тривалому систематичному прийомі спиртного формується стійке звикання, а потім і залежність. Спочатку одна пляшка пива (або 100 грамів горілки, коньяку бренді), потім дві-три пляшки пива і 300-500граммов чого міцнішого. А через місяці і цього мало. В результаті проблеми не вирішуються, а тільки множаться.

- А як же порада деяких лікарів випивати виключно «для здоров`я» в день келих вина або 40 грамів горілки?

- Я категорично проти використання алкоголю як ліків. Якщо комусь здається, що алкоголь «знімає напругу» і він цим способом часто користується - у нього є всі шанси стати алкоголіком.

- І що у такому разі краще робити?

- У будь-якої людини в дитинстві була мрія, якесь бажання, що не вдалося здійснити. Поверніться до своїх витоків, до захоплення. Читайте, пишіть, танцюйте, вишивайте хрестиком, подорожуйте, нарешті. Хобі допомагає реалізувати себе, знайти однодумців. Добре, якщо є можливість зустрічатися з людьми, з ким зв`язують професійні інтереси або захоплення.

Робота - для грошей, а спілкування поза роботою - для душі. Спілкування по інтересах дадуть вам і фітнес-клуб, клуб автоаматорів, клуб собаківників, заняття дайвингом. Хтось сплавляється на човнах, хтось катається на конях (ковзанах, велосипедах), хтось починає співати в хорі. Та хіба мало навколо місць, куди можна піти і чимось зайнятися?

Мені самому 42 року. У вихідні і вранці я катаюся на велосипеді. Я член професійного співтовариства психотерапевтів. Ми збираємося не тільки для того, щоб обговорити справи, у кожного є можливість поділитися особистими проблемами і одержати підтримку.

Слід пам`ятати, що криза сорока, як будь-яка криза, - це не тільки проблеми, але і можливості. Переживши цю кризу, людина стає підготовленішою до подальшого життя, ставить перед собою реальні цілі, з упевненістю дивитися в майбутнє.

3vozrast.ru