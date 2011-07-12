Названі жіночі імена, що приносять успіх

Російські учені соціологічним шляхом з`ясували вплив імені жінки на її успішність. Найуспішнішими названі жінки на ім`я Олена. Саме Олени найчастіше зустрічаються на керівних посадах і в списках добре забезпечених пані.

Друге місце за наслідками досліджень ділять Ольги і Наталії. На третьому розташувалися з невеликим відставанням Ірини і Тетяни. Також до десятки імен-лідерів увійшли жінки, яких звуть Катерина, Ганна, Юлія, Світлана і Марія.

Експерти припустили, що оскільки успіх людини тісно пов`язаний з успіхом, то фортуна повинна бути прихильна до жінок з цими іменами. І дійсно, ті, кого звуть Олена, Наталія і Ольга, найчастіше відповідали, що успіх супроводить їх.

likar.info