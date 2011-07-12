Українських дітей, які отруїлися в Болгарії, готують до виписки

Стан здоров`я українських дітей, які отруїлися в Болгарії, задовільний і готується їх виписка з лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег ВОЛОШИН.

"На цей час стан здоров`я дітей стабільний, ближчими днями готується їх виписка із лікарні", - сказав він.

О.ВОЛОШИН зауважив, що 11 липня до інфекційного відділення центральної обласної лікарні міста Бургас із симптомами гастроентероколітного синдрому потрапило близько 40-а дітей, серед них 10 українських. Він додав, що місцеві служби санепідемконтролю припускають, що отруєння дітей виникло через незадовільний стан питної води в готелі "Грійн Парт", в якому перебуває близько 500 відпочиваючих із різних країн.

“На даний проводиться відповідна експертиза на наявність та виявлення збудників хвороби. Справа перебуває на контролі посольства України в Болгарії...Болгарські колеги запевняють, що стан здоров’я потерпілих задовільний”, - сказав О.ВОЛОШИН. Він додав, що влада Болгарії стурбована цим інцидентом, оскільки він відбивається на іміджі країни. О.ВОЛОШИН запевнив, що Україна надасть всю необхідну правову допомогу, однак фінансувати лікування не може.