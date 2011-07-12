У Росії хочуть узаконити хімічну кастрацію педофілів

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс до Державної думи РФ законопроект про хімічну кастрацію педофілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, метою цього законопроекту є підвищення ефективності протидії злочинам, що скоюються проти статевої недоторканності дітей.

Зокрема, законопроектом встановлюється особливий порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, що скоїли злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, такого, який не досяг чотирнадцятирічного віку.

Підставою для застосування зазначених заходів є рішення суду, що приймається з урахуванням висновку обов`язкової судово-психіатричної експертизи, з якого виходить, що особа страждає на розлад сексуальної переваги (педофілію), що не виключає осудності.

Законопроектом також пропонується встановити добровільний порядок застосування комплексу заходів медичного характеру стосовно інших осіб, що скоїли злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Такий комплекс може включати можливість застосування профілактичних медикаментозних засобів, зокрема хімічної кастрації.

На думку фахівців, близько 40% осіб, що скоюють злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, який не досяг чотирнадцятирічного віку, й страждають на розлад сексуальної переваги, осудні. Разом із тим лікування стосовно таких осіб або не застосовується, або недостатнє, оскільки припиняється не у зв`язку з їхнім одужанням, а у зв`язку із закінченням відбування терміну покарання, умовно-достроковим звільненням або заміною невідбутої частини покарання більш м`яким видом покарання.

Законопроектом передбачається порядок продовження застосування заходів медичного характеру на період після звільнення зазначених осіб.

У записці пояснення зазначається, що в 2010 році в Російській Федерації було скоєно 961 згвалтування неповнолітніх, із них у 384 випадках потерпілі не досягли чотирнадцятирічного віку.

*** Хімічна кастрація педофілів і насильників застосовується в багатьох європейських країнах світу й деяких американських штатах. Злочинцям роблять ін`єкції спеціальних препаратів, які пригнічують лібідо.