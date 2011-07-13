В Азербайджані за день сталося три землетруси

Землетрус магнітудою 4.0 стався у вівторок о 18:41 за місцевим часом за 30 кілометрів на північ від міста Шірван (приблизно за 100 кілометрів на захід від Баку) в Азербайджані, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Центр сейсмологічної служби азербайджанської Національної академії наук.

Епіцентр землетрусу перебував на глибині чотири кілометри. Жертв і руйнувань немає.

У вівторок о 06:19 і о 11:49 на цій самій території були зафіксовані два землетруси - магнітудою 3.8 і 3.6.