Всі госпіталізовані в Болгарії українські діти виписані з лікарні

Вчора з центральної обласної лікарні болгарського міста Бургас всі госпіталізовані з ознаками ентероколіту українські діти виписані, всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу, стан їх здоров’я є стабільним.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Республіці Болгарія.

Посольство України продовжує відслідковувати інформацію щодо проведення компетентними службами Болгарії комплексної перевірки умов проживання, харчування, в т.ч. санітарно-епідемічного стану в готельному комплексі м. Кітен.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Болгарія та в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня до інфекційного відділення центральної обласної лікарні міста Бургас із симптомами гастроентероколітного синдрому потрапило близько 40-а дітей, серед них 10 українських. Він додав, що місцеві служби санепідемконтролю припускають, що отруєння дітей виникло через незадовільний стан питної води в готелі "Грійн Парт", в якому перебуває близько 500 відпочиваючих із різних країн.