5 перевірених засобів від спеки

Якщо немає можливості охолоджувати повітря в приміщенні за допомогою кондиціонера, можна скористатися такими способами:

•Сік селери. Стебла, корінь і зелень цієї рослини потрібно віджати і пити одержаний сік по 30-50 мл один раз в день, краще вранці. Спека переноситься набагато легше!

•Ментолова олія. Одна крапелька може значно полегшити страждання в спеку. Втирайте ментол у скроні перед виходом з дому.

•Прохолодний душ. Якщо є можливість, постій під струменем води протягом 7-10 хв. За цей час тіло повністю охолодиться.

•Натуральні тканини. Льон, бавовна і натуральний шовк – це те, що можна надягати на себе в такі дні. Одяг з цих тканин допомагає тілу зберігати його звичну температуру і не перегріватися. Запам`ятай: краще надіти брюки і бавовняну блузу з довгим рукавом, ніж шорти і майку з поліестера.

•Холодні обтирання. Вони відмінно знімають головний біль в спеку. Обтирай тіло водою знизу вгору. Так нормалізується тиск і проходить втома.

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