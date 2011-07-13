Іспанські медики провели унікальну операцію з пересадки чоловікові обох ніг

Іспанські медики провели унікальну операцію, пересадивши чоловікові, який позбувся обох ніг в автокатастрофі, обидві кінцівки.

Операцію провели медики лікарні La Fe у Валенсії під керівництвом доктора Педро КАВАДАСА, повідомляє NEWSru.

Ця операція, аналогів якої немає в світі, тривала 14 годин поспіль і була закінчена у вівторок вранці. Хірурги приєднали кістки до обрубків ніг, після чого наростили на цей каркас м`язи й нерви.

Про те, чи прийме організм пацієнта нарощені тканини, стане відомо через 48 годин, через місяць буде ясно, чи зможе молодий чоловік, ім`я якого поки не публікується, пересуватися на нових ногах, пише британське видання The Daily Mail.

До цього моменту медики точно знають лише те, що навіть у випадку, якщо тканини й нерви приживуться в новому організмі, пацієнт буде вимушений до кінця життя приймати імунодепресанти, що перешкоджають відторгненню.

Доктор П.КАВАДАС, який має репутацію світового світила у галузі хірургії, провів у 2008 році успішну операцію з пересадки двох рук, а в 2009 – з пересадці обличчя, глотки і щелеп.