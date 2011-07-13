Чим корисний агрус

Нові дослідження учених показали унікальні антибактеріальні властивості агрусу, ягоди якого допомагають швидше здолати інфекцію і зміцнюють імунітет.

Ці властивості доповнили вже відомий перелік корисних властивостей агрусу - лікування хвороб очей, розлади шлунку і дизентерії.

Стали відомі і корисні властивості агрусу для людей із діабетом. Агрус у великих кількостях містить хром - елемент, дефіцит якого відчувають діабетики. Саме ця речовина стимулює виробництво гормону інсуліну, що відповідає за рівень цукру в крові, повідомляє портал Likar.info.

Експерти з`ясували, що корисні речовини агрусу найкраще засвоюються з медом і вершковим маслом.

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