Площу Москви збільшено майже в 2,4 разу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідні рішення сьогодні затвердила Рада федерації Росії.

Угоду про зміну кордону між двома регіонами підписали 30 червня мер Москви Сергій СОБЯНІН і губернатор Московської області Борис ГРОМОВ. Документ був затверджений 6 липня Мосміськдумою і 7 липня - Мособлдумою. Затвердження зміни кордону між суб`єктами федерації, згідно з частиною 1 статті 102 Конституції РФ, належить до відання Ради федерації.

Спільні пропозиції уряду Москви і уряду Московської області передбачають збільшення площі Москви на 144 тис. га (з 107 тис. до 251 тис. га), або в 2,35 разу.

Розширення меж міста відбулося у західному, південно-західному і південному напрямах - головним чином, за рахунок території, обмеженої Київським і Варшавським шосе, а також Великим кільцем Московської залізниці.

На нових територіях передбачається розміщення федеральних органів державної влади, органів влади міста Москви, об`єктів міжнародного фінансового центру, науково-освітнього і інноваційного кластерів, включаючи інноваційний центр «Сколково».

Як відомо, історично межі Москви розширялися неодноразово. На початку XX століття межа міста проходила по лінії Малого кільця Московської залізниці. У межах Генерального плану 1935 року територія міста становила 60 тис. га при населенні міста 3,5 млн. осіб. У 1961 році межа міста була встановлена по МКАД, територія міста збільшилася до 88 тис. га, а населення - до 6 млн. осіб.

До останніх змін територія міста становить 107 тис. га, а населення - 11,5 млн. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що частина держустанов буде перенесена за межі території Москви, «щоб поліпшити розвиток московського мегаполісу, для цілей фінансового центру і просто полегшити життя величезній кількості людей».