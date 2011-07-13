Червоне вино - профілактика діабету і остеопорозу

Американські учені не так давно прийшли до висновку, що антиоксиданти, які містить червоне вино, здатні допомогти людям, страждаючим від «сидячої» роботи. «Червоненьке» не тільки допоможе наростити м`язову масу, але і виступає хорошою профілактикою діабету і остеопорозу, повідомляє портал Decanter.сom.

Біологи провели досліди на мишах. Одній групі піддослідних тварин давали антиоксидант з червоного вина, а другій – ні. Причому рухливість звіряток обмежили по максимуму. У результаті виявилось, що миші, залишені без «винного» антиоксиданту, втратили м`язову масу і у них стали крихкішими кістки. Так само, у мишей розвинулася несприйнятність до інсуліну, що може свідчити про схильність до діабету. А ось у мишей, які «сиділи» на вині, - все виявилося в порядку.

На думку дослідників, червоне вино потрібно пити людям, які ведуть малорухливий спосіб життя.

bagnet.org