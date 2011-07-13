У Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинули 16 осіб
17:33, 13 липня 2011Зарубіжні новини
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Упав на землю й загорівся
Щонайменше 16 осіб загинули внаслідок аварії невеликого літака на північному сході Бразилії, передає Бі-Бі-Сі.
Авіакатастрофа сталася через 10 хвилин після зльоту. Літак належав авіакомпанії Noar Airlines і прямував із міста Ресіфе до міста Натал.
Пілот спробував посадити літак на майданчику біля узбережжя. Проте, за словами очевидців, літак впав на землю й загорівся.
Наразі на місці трагедії працюють пошуково-рятувальні бригади, розпочато розслідування причин події.
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