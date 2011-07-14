Кава викликає галюцінації

Австралійські учені прийшли до висновку, що вживання кави робить згубний вплив на психіку людини. Згідно їх висновкам, всього лише п`ять чашок кави в день достатньо для того, щоб у людини почалися галюцінації.

До цього висновку учені прийшли після експерименту. Роздавши різну кількість кави добровольцям, вони примусили їх послухати «білий шум» і почути в нім пісню. При цьому експериментатори половині учасників навіть навушники не включали, передає КП.

«Тобто випробовувані слухали тишу. І при цьому чудово її чули! Не тишу, звичайно, а цілком певну пісню. Це були ті люди, які випили багато кави», - пояснили вчені результати експерименту.

Посилаючись на результати випробувань, учені стверджують, що щоденний стрес разом з п`ятьма чашками кави - це пряма дорога до галюцінацій, що може потім викликати нервовий зрив, а потім психоз.

focus.ua