Осика стягує з людини негативну енергію

Осика — дерево, що забирає негативну енергію. Якщо вам погано, досить постояти біля осики або притулитися до неї. Не забудьте при цьому осиці подякувати. Потім вже можна підійти до берізки або яблуньки і знову заряджатися енергією.

Спиртний екстракт бруньок осики має бактерицидну дію. Особливо це стосується золотистого стафілокока і різних кишкових бактерій (До речі, напевно, не випадково ведмідь перед тим, як залягти в сплячку, обов`язково набиває шлунок корою осики). — Прим. адм.) Настоєм кори в народній медицині лікують пронос, кашель, застуду, лихоманку, хвороби нирок і сечостатевої системи. Іноді кору осики використовують при геморої, ревматизмі, гастритах, рясних місячних, цинзі, грижі, виразках, опіках, ранах.

Настій готують з розрахунку 1:10 і п`ють з додаванням меду. 10-процентну спиртну настоянку приймають по 20 — 40 крапель три рази на день. Мазь з розтертих сухих бруньок осики використовують при опіках, ранах, виразках, геморої.

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