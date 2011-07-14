Щоб заснути, засуньте ковдру в холодильник

На безсоння в спеку скаржаться навіть ті, хто в звичайні дні здатний заснути хоч сидячи, хоч стоячи. Але, щоб не перекидатися в зім`ятих і вологих простирадлах, не поспішаєте ковтати снодійне. Є декілька «немедикаментозних» способів зустрітися зі сном.

До речі кажучи, влітку, коли день стає довшим, наш організм перемикається на економний режим, і ми можемо висипатися за 6 годин, замість осінньо-зимових 8-ми. Якщо ж заснути не виходить взагалі, тому що удома задушливо, спробуйте наступне:

- За дві години до того, як лягти спати, покладіть покривала або ковдру в пакет, а пакет в холодильник. Ефект «кондиціонера» в процесі засипання гарантований.

- Ще один охолоджуючий прийом: намочіть бавовняні шкарпетки у воді з додаванням оцту (3 ст. ложки на 0,5 л води) і надіньте за годину до сну. Лягаючи спати, зніміть.

- Якщо в квартирі задушливо, змочіть шматочок вати в ментоловій олії і покладете біля ліжка. Дихати стане легше.

- Можна спробувати дихальні вправи: лежачи на спині, розслабтеся і покладіть руки на живіт. Сорок разів повільно і глибоко вдихніть і видихніть, прагнучи набирати повітря, як би в живіт.

- Біля ліжка поставте миску з шматочками льоду, а зверху накрийте її хусткою. Цією хусткою добре періодично протирати обличчя і шию.

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