Скажи мені свою групу крові, і я скажу, хто ти

Поганий характер, непоправний соня або отакий живчик? Ну, звичайно, вся справа як мінімум в зодіакальній абракадабрі. Хоча, це не зовсім так. Або точніше – не тільки так. Доречно зауважити, саме Гіппократ вперше обгрунтував залежність поведінки людини від переважання в організмі якоїсь з рідин: жовчі, лімфи і, природно, крові. І зараз ця теорія вельми популярна.

Мисливець. Група крові перша - (0) Носії цієї групи крові люди надзвичайно цілеспрямовані, самостійні і упевнені в собі. Їм властиві якості лідера, оптимізм і націленість на успіх. Такі люди мають стійкість до неврозів і швидко відновлюють сили. Їм властива деяка самозакоханість, зарозумілість, що нерідко заважає у відносинах з іншими людьми. Вони дуже ревниві і хворобливо амбітні - дуже люблять похвалу і не переносять критики на свою адресу. Найчастіше такі люди багато чого добиваються в своєму житті.

Землероб. Група крові друга - (А) Люди з другою групою крові більш пристосовані до життя в суспільстві, мають хороший розум і кмітливість, що допомагає їм бути хорошими друзями і товаришами. Украй працелюбні, добросовісні, вони звикли все доводити до кінця. Зазвичай вони швидко просуваються по службових сходах, а все інше вважають другорядним. Якщо вони беруться за яку-небудь справу, то обов`язково виконують її добре. Нерідко володарі такої групи крові приховують свої емоції, тримають переживання в собі, рідко відкривають кому-небудь свою душу або діляться таємницями.

Кочівник. Група крові третя - (B) Люди терпиміші, більш контактні у відносинах з будь-ким іншим, ніж володарі першої і другої груп крові. По своїй генетичній природі вони урівноважені, тактовні, розсудливі, менш схильні до зухвалої поведінки, до конфліктів, здатні зрозуміти іншу точку зору, уміють співчувати, співпереживати. Вважається, що носії третьої групи крові більше всіх пристосовані до сучасних умов життя.

Загадка. Група крові четверта - (AB) Четверта група крові з`явилася при злитті другої і третьої, тому носіям цієї групи властиві риси як «кочівників», так і «землеробів». Володарі AB групи - особи натхненні, багатогранні. Їх нерідко кидає з крайності в крайність - одночасно тактовні і справедливі вони бувають різкі або дуже нерішучі, тому будь-яке рішення дається їм насилу.

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