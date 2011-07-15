Чим корисна вишня

В даний час відомо більше 200 різних сортів вишні, які відрізняються по своєму хімічному складу і часу дозрівання.

Плоди вишні широко застосовуються в народній медицині. Їх використовують як дієтичний продукт, який сприяє поліпшенню апетиту і травлення, вони зменшують спрагу, мають антисептичну, відхаркувальну і легко послабляючу дію.

Емульсія з насіння вишні і відвари плодоніжок мають виражену сечогінну дію і рекомендуються для лікування сечокислого діатезу і захворювань суглобів.

Відвари з гілок вишні мають виражену протипроносну дію при хронічному коліті і в комплексі засобів для лікування атонії кишечника.

Відвари плодоніжок і гілок застосовують при набряках. Відвари свіжого листя в молоці ефективні при жовтяницях різного походження, а свіже листя і тампони з нього — при зовнішніх кровотечах.

Народна медицина вважає, що вишня діє на центральну нервову систему, має заспокійливу і протисудомну дію. У минулому сторіччі деякі лікарі застосовували її відвар при психічних захворюваннях і епілепсії.

Плоди вишні використовуються при тривалих закрепах, гарячкових станах. Плоди вишні з молоком використовуються при лікуванні артритів.

М`якоть, сік є хорошим відхаркувальним засобом при запальних захворюваннях дихальних шляхів.

У плодах вишні є цукри (глюкоза, фруктоза) — 15мг%, пектин — 11 мг%, вітамін А — 0,3-0,55 мг%, вітамін С — 15 мг%, вітамін РР — 0,25-0,4 мг%, а також органічні кислоти (лимонна, яблучна) — 1-1,6 %, азотисті, дубильні, фарбувальні речовини і кераціанін.

У плодах вишні виявлено багато цінних мінеральних речовин, таких як мідь, калій, залізо, магній.

Насіння з кісточок вишні отруйне, але в невеликій кількості під контролем лікаря допомагає при подагрі і нирковокам`яній хворобі.

Відвар плодоніжок є сильним сечогінним і застосовується як хороший кровоспинний засіб при сильних, тривалих менструальних кровотечах.

Народна медицина настій коріння використовує при виразці шлунку, а відвар плодоніжок — при дизентерії.

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