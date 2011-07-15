Літо в офісі: Як не згоріти на роботі

Якщо букви на моніторі пливуть, а голова розколюється, варто перевірити: чи дотримуються правила устаткування вашого робочого місця?

- Сидячи весь день в офісі за комп`ютером, ви потрапляєте під приціл цілої армії шкідливих для здоров`я чинників, - розповідає юрист Центру соціально-трудових прав Галина Енютіна. - Це і електромагнітне випромінювання, і недолік освітлення робочої зони, і відблиски. Нерідко ще супроводить постійний, хоч і несильний, але вимотуючий шум, а також вібрація.

Строго згідно із законом, змірявши рівні всіх цих дій, можна визначити клас шкідливості умов праці на вашому робочому місці.

- Для офісних працівників, швидше за все, це буде клас 3.1 або 3.2 (всього класів 4), що означає ризик з часом - протягом 10 - 15 років щільного спілкування з комп`ютером - придбати професійне захворювання, - пояснює Галина Енютіна. Тобто якщо ви засіли за монітор років в 20, то вже до 35 відчуватимете нездужання саме «з вини» ПК.

В першу чергу страждає, зрозуміло, зір. Остеохондроз, головні болі - з цієї ж серії. Крім того, електромагнітне випромінювання не кращим чином впливає на серце і судини. Загалом, не відкладаючи в довгий ящик, перевірте: чи правильно організовано ваше робоче місце.

Отже, щосили просіть і переконуйте своє начальство, а на крайній випадок можна звертатися за сприянням в Роспотребнадзор - саме він контролює виконання санітарних нормативів, і до Державної інспекції праці, яка стежить за дотриманням прав працівників в цілому.

До речі, ті ж правила офіційно велять давати передих очам і всьому нашому організму: ті, хто весь робочий день трудиться за комп`ютером, мають право відпочивати не менше 15 хвилин через кожні дві години.

newsland.ru