Дієта проти целюліту

Отже, що целюліт не любить?

Якщо ви випиваєте в день 2,5 - 3 літра чистої не газованої води.

У вас на сніданок є салат з овочів (буряк, морква, перець, капуста) і друга страва.

Протягом дня ви їсте 3 - 4 рази з інтервалом 3 - 4 години і відсутні перекушування між прийомами їжі.

Їжте якомога більше фруктів і овочів. Фрукти за 15 - 20 хвилин до прийому їжі, а овочі у вигляді салатів з основною їжею. У овочах є клітковина, яка сприяє нормальній роботі кишечника і природному виведенню шлаків з організму.

Дуже корисні продукти, що містять калій (диня, апельсини, банани, картопля, морква).

Пийте різні мінеральні води, бажано багаті кальцієм, магнієм і залізом, а також трав`яний і зелений чай. Дуже корисний настій з листя кропиви і польового хвоща, що сприяє виведенню зайвої рідини і шлаків з організму.

Вживайте в їжу кріп, він є хорошим сечогінним засобом.

Чорна редька покращує роботу печінки, що приводить до зменшення накопичення токсинів.

Менше вживати цукру і солі.

При прийомі їжі ретельно її пережовувати.

Бажано, щоб сніданок був між 7 і 9 годинами ранку, обід між 13 і 15 годинами дня, а вечеря між 17 і 19 годинами вечора.

Для позбавлення від целюліту украй не бажані "швидкі" і сильно обмежені дієти. Необхідне збалансоване харчування, в якому присутні всі основні елементи.

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