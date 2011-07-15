Дієта проти целюліту
Дуже корисні продукти, що містять калій
Отже, що целюліт не любить?
Якщо ви випиваєте в день 2,5 - 3 літра чистої не газованої води.
У вас на сніданок є салат з овочів (буряк, морква, перець, капуста) і друга страва.
Протягом дня ви їсте 3 - 4 рази з інтервалом 3 - 4 години і відсутні перекушування між прийомами їжі.
Їжте якомога більше фруктів і овочів. Фрукти за 15 - 20 хвилин до прийому їжі, а овочі у вигляді салатів з основною їжею. У овочах є клітковина, яка сприяє нормальній роботі кишечника і природному виведенню шлаків з організму.
Дуже корисні продукти, що містять калій (диня, апельсини, банани, картопля, морква).
Пийте різні мінеральні води, бажано багаті кальцієм, магнієм і залізом, а також трав`яний і зелений чай. Дуже корисний настій з листя кропиви і польового хвоща, що сприяє виведенню зайвої рідини і шлаків з організму.
Вживайте в їжу кріп, він є хорошим сечогінним засобом.
Чорна редька покращує роботу печінки, що приводить до зменшення накопичення токсинів.
Менше вживати цукру і солі.
При прийомі їжі ретельно її пережовувати.
Бажано, щоб сніданок був між 7 і 9 годинами ранку, обід між 13 і 15 годинами дня, а вечеря між 17 і 19 годинами вечора.
Для позбавлення від целюліту украй не бажані "швидкі" і сильно обмежені дієти. Необхідне збалансоване харчування, в якому присутні всі основні елементи.